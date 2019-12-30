Son Dakika Haberi:Somali istihbaratından flaş açıklama! 'Saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı'

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ortaya çıktı!

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi.

Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi.

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Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.