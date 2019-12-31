ABD: İran’a net cevap verdik 27 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 27 kişi öldü. ABD Savunma Bakanlığı Ketaib Hizbullah'ın 3'ü Irak'ta 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. SÖZ DÜELLOSU SÜRÜYORIrak Hizbullah Tugayları örgütü, 28 Aralık'ta Kerkük'teki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybederken, 4 ABD askeri de yaralanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava saldırılarını İran'a verilen "net bir cevap" olarak nitelendirdi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise, Irak'ta ABD kuvvetlerine yönelik saldırıda rollerinin bulunmadığını söyledi.