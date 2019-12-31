Xi Jinping'den mesaj: Kuşak ve Yol’u birlikte inşaa edip insanlık için güzel bir gelecek oluşturalım

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2019'un son saatlerinde yayımladığı yeni yıl mesajında tüm dünyaya barış ve iş birliği çağrısı yaptı. Mesajına "Yoldaşlarım, dostlarım, hanımlar, beyler" diyerek başlayan Xi, "2020 yılının perdeleri, kısa bir süre sonra çalacak yılbaşı çanlarının sesleri arasında açılacak. Beijing'den herkese yeni yıl dileklerimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

2019 yılında ülkedeki tüm etnik gruplara mensup vatandaşların, alın teri dökerek ülkenin farklı alanlardaki çalışmalarında sağlam adımlarla ilerlemeler kaydettiğini belirten Xi, "Ulusal ekonomi, kaliteli ve istikrarlı şekilde ilerledi, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) 100 trilyon yuana (yaklaşık 14,35 trilyon ABD Doları) ve kişi başına düşen GSYİH'nin ise 10 bin dolara ulaşması bekleniyor. Başlıca riskleri önleme, yoksullukla mücadele ve kirlilikle mücadele dâhil üç alandaki çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildi" dedi.

Ülke genelindeki 340 ilçe ve 10 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtarıldığını ifade eden Xi, yıl içinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: Chang'e-4 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak insanlık tarihinde bir ilke imza attı. Uzun Yürüyüş-5 Y3 taşıyıcı roketinin fırlatılışı başarıyla gerçekleştirildi. Xuelong-2 bilimsel araştırma gemisi ilk kez Güney Kutbu'na ulaştı. BeiDou küresel navigasyon sisteminin kurulması çalışmalarında son ve kritik aşamaya girildi. 5G'nin ticari amaçlı kullanımı başlatıldı; anka kuşu şeklindeki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı hizmete girdi. Tüm vatandaşların ortak çalışmaları sonucu elde edilen bu başarılar, Çin'in olağanüstü gücünü yansıttı.

Halkın refah seviyesinin artırılması için yıl içinde alınan önlemlerin çok başarılı sonuçlar yarattığını kaydeden Xi, "Tabanın yükünü azaltma projesinin yürütülmesiyle taban seviyesindeki yönetimlerde görevli genç kadroların çalışmalarına daha rahat şekilde odaklanabilmeleri sağlandı. Ülke geneline baktığımızda, her köşede yepyeni bir çehre ortaya çıktı" dedi.

"DÜNYAYI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Xi, 2019 yılında Çin'in dünyayı kucaklamaya devam ettiğine vurgu yaparak başta 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu olmak üzere çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anımsattı. "Çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptım, Çin'in fikirlerini paylaştım; aramızdaki dostluk pekişirken, uzlaşılar da derinleşti. Dünyada Çin'le diplomatik ilişki kuran ülkelere yenileri eklendi, Çin'le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin sayısı 180'e yükseldi. Dünyanın her noktasında dostlarımız var" diyen Xi, 2020 yılının birçok açıdan mihenk taşı olacağını söyledi.