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Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı!

Irak'ta, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenleniyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:56
Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı!

Irak'ta binlerce kişi ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenliyor. AFP'nin son dakika haberinde, büyüten protestolarda ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendiği ve kapı önünde bayraklar yakıldığı belirtiliyor. Bölgede protestolar sürerken, dün gece saatlerinde Bağdat Büyükelçisi'nin ve elçilik çalışanlarının bölgeden tahliye edildiği ve ülkeden ayrıldığı bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor.

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Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı!
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