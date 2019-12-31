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Libya'daki çatışmalarda 10 milisi öldürüldü

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'taki çatışmalarda darbeci General Halife milislerinden 10'unun öldürüldüğünü duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:38
Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü

UMH sözcüsü Muhammed Kununu, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'ndeki açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 4 tankla desteklenen Hafter milislerinin Trablus Havaalanı yolu üzerindeki El-Furusiyye köprüsüne sızdığını belirtti.

12 ASKERİ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kununu, hükümet güçlerinin, bölgeye sızan Hafter milislerine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 10 milisin öldürüldüğünü, 12 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkenti kontrol edeceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri ise Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü
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