Makedonyalıların yılbaşı tercihi İstanbul

Tur firmaları tarafından Istanbul'a gitmek isteyenler için üç veya dört gecelik konaklama imkanları sunulurken, ulaşıma bağlı olarak fiyatlar 120 Euro'dan başlıyor. Yeni yılı Taksim meydanı dışında bir mekanda geçirmek isteyenler ise ekstra ücret ödüyor. Sofya ve Atina'da yılbaşını geçirmek isteyenler iki gecelik konaklama ve ulaşım için 100 Euro öderken, daha uzak yerlere gitmek isteyenler Viyana'da iki gecelik konaklama için 150, Milano'da ise üç gecelik konaklama için 200 Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor.

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