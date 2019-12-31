Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Makedonyalıların yılbaşı tercihi İstanbul

Makedonyalıların yılbaşı tercihi İstanbul

Kuzey vatandaşları, yılbaşı tatili için yurtdışında en çok İstanbul’u tercih ettiği ortaya çıktı. Makedon medyasında çıkan haberlere göre turizm acenteleri Makedonyalıların en büyük ilgiyi İstanbul için gösterdiğini kaydederken, bölge ülkelerinin başkentleri ve Viyana ile Milano da tercihler arasında yer alıyor.

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:29
Makedonyalıların yılbaşı tercihi İstanbul

Tur firmaları tarafından Istanbul'a gitmek isteyenler için üç veya dört gecelik konaklama imkanları sunulurken, ulaşıma bağlı olarak fiyatlar 120 Euro'dan başlıyor. Yeni yılı Taksim meydanı dışında bir mekanda geçirmek isteyenler ise ekstra ücret ödüyor. Sofya ve Atina'da yılbaşını geçirmek isteyenler iki gecelik konaklama ve ulaşım için 100 Euro öderken, daha uzak yerlere gitmek isteyenler Viyana'da iki gecelik konaklama için 150, Milano'da ise üç gecelik konaklama için 200 Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Makedonyalıların yılbaşı tercihi İstanbul
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN