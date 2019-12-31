Türkiye bizi cehennemden çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumartesi günü yaşanan ve 2'si Türk 81 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından yardım elini en hızlı uzatan ülke oldu. Saldırının yaşandığı gün saatler içerisinde çok sayıda Türk sağlık görevlisi ve tıbbi malzemeyi Somali'ye gönderen Türkiye, durumları ağır olan 16 yaralıyı da tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirdi. Hastalar, Atatürk, Dışkapı, Gülhane Eğitim Araştırma ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı Somalililer, "Büyük ve şefkatli Türkiye bizleri o cehennemden çekip aldı. Yaralarımızı sardı, hekimler bizlere büyük hizmet veriyor" dedi.Ayan Abdullahi Ahmed (20): O sabah okula gitmek için otobüse bindim. Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Her şey güzeldi, bir anda arkamızda bir patlama oldu, kulaklarım kapandı. Uyandığımda başımda doktorlar vardı, göremiyordum. Sonra Türkiye'ye getirildik. Burada inanılmaz şeyler yaptılar, doktorlar, hemşireler hepsi pervane oldu. Türk insanı ne kadar iyiymiş. Hep babam anlatırdı şefkat ve merhametlerini, Türkiye'nin Somali'ye uzattığı dost eli. İlk kez şahit oldum. İki gözüm de görmeyecekmiş. Ben doktor olup, hayatlar kurtaracaktım ama terör hayatımı ve hayallerimi çaldı. Büyük ve şefkatli Türkiye bizleri o cehennemden çekip aldı. Yaralarımızı sardı, hekimler bizlere büyük hizmet veriyor.Fatıma Osman Ibrahım (19): Tıp Fakültesi beşinci sınıfta okuyorum. Olayın olduğu gün derse gitmek için yola çıktım. Bir ara askerler otobüsümüzün arkasındaki aracı durdurdu, şüpheli diye. O anda büyük bir gürültü ile savrulduğumuzu hatırlıyorum. Gözlerimi hastanede açtım. Somali'de ilk müdahaleyi Türk hekimler yaptı, sonra da Ankara'ya getirdiler. Bir gözüm el hareketlerini görüyor, sol gözüm kör oldu. Gözümün içinde şarapnel parçaları varmış. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Dünyadaki tüm ülkeler bize sustu, sömürdü ama kardeş ülke Türkiye bizi saatler içerisinde nakil etti. Gözlerimi kaybettim ama bu büyük şefkate tanık oldum. Türkiye'de güvende hissediyoruz, Türkiye çok yaşasın.HASTALAR ve Somali'ye yapılan tıbbi müdahale desteği hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Aziz Ahmet Sürel, hastaların durumunun çok ciddi olduğunu söyledi. Şehir Hastanesi'nin misyon ve vizyonu kapsamında amacına ulaştığına dikkat çeken Sürel, "Türkiye'ye durumları en ağır olan 16 hastayı Sağlık Bakanlığımız getirdi. 7'si Şehir Hastanemizde. Ortopedide olan 4 hasta ve 14 yaşındaki hastamızın durumu çok ağır" dedi. Sürel, "Burada Şehir Hastanesi'nin büyük bir önemi var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar koordineli ve farklı alanların bir arada hastaya hızla tedavi sunduğu başka bir yapı yok. Kendi vatandaşlarına hizmet veren Şehir hastaneleri şimdi kardeş ülkelere şifa oluyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunlar gerçekleşti" diye konuştu.HAYALİNİ kurdukları evlerin parasını kazanmak için Somali'ye birlikte giden Aydınlı Turan Sevi (67-sağda) ile Denizlili Mehmet Kaplan (47) terör saldırısına kurban giderek aynı kaderi paylaştı. Halide Sevi eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirterek, "5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşamayı hayal ediyordu" dedi. Kaplan'ın ağabeyi Fehmi Kaplan da "Kardeşim, konvoydaki son arabadaymış" dedi. Hasan DURNA / Kazım YÖRÜKCESOMALI istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu. Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi. Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi. 81 kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.