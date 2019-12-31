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Yunan kadınlar 2019’da doğurmak istemiyor

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Yunan kadınlar 2019’da doğurmak istemiyor
Komşu Yunanistan'da hamileliklerinin son günlerini yaşayan çok sayıda kadın, doğumunu geciktirebilmek için doktor doktor geziyor. Anne adayı Yunan kadınlar, devletin 1 Ocak 2020 itibariyle vermeye başlayacağı 2 bin euro tutarındaki doğum parasını alabilmek amacıyla 2019'da doğurmamak için uğraşıyor. Birçok kadının doktorlarına giderek "hamilelik süresini uzatmanın yollarını aradığı" belirtilirken, jinekolog ve doğum uzmanları son günlerde en sık duydukları cümlelerden birinin "Doktor bir şeyler yap ki 2 bin euro'yu alalım ve masraflarımızı ödeyelim" olduğunu söylüyorlar.
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Yunan kadınlar 2019’da doğurmak istemiyor
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