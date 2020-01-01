Esad rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu, misket bombasıyla hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Selame Abbud okuluna düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk, toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Esad rejimi İdlib'de bir okula saldırdı... 8 kişi hayatını kaybetti!

Sivil Savunma olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, yaralılar yakın hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor.

Öte yandan muhaliflerin uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının da İdlib kent merkezi, Kefer Secne ve Marşimşe köylerine saldırı düzenledi.

Rusya, yeni yılın ilk dakikalarında da İdlib'i vurmuş, kent merkezi ve Kefer Secne köyü hava saldırılarının hedefi olmuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı.

Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı. pic.twitter.com/u4DFcgQiSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2020