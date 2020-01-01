Eski CEO jetle firar etti

NİSSAN'I

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Nissan-Renault ittifakının görevden alınan eski CEO'su Carlos Ghosn, ileride filmlere konu olacak bir firar ile Japonya'dan Beyrut'a kaçtı. Nissan CEO'su olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluk yaptığı, haksız kazanç elde ettiği ve bu kazancını vergi kaçırmak amacıyla gizlediği iddialarıyla görevinden azledilen Meksikalı CEO Carlos Ghosn, 13 ay önce Japonya'da tutuklanmıştı. Ghosn, 4 ay tek kişilik hücrede kalmış, ardından ev hapsine alınmıştı. Ghosn'un eşi dahil kimse ile görüşmesine de izin verilmiyordu. 2017'de dünyanın en çok kazanan CEO'ları listesinin üst sıralarında yer alan Carlos Ghosn (65), önceki gece tutuklu bulunduğu ve polis kuşatması altındaki evden 'gizemli' bir şekilde firar etti. Ghosn'un Japonya'dan kalkan bir özel jet ile Lübnan'a kaçtığı ortaya çıktı.Ghosn yaptığı ilk açıklamada, "Adaletsizlik ve zulümden kaçtım. Şu an Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim" mesajını paylaştı. Renault- Nissan ve Mitsubishi ittifakının eski CEO'su Carlos Ghosn 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek zimmetine para geçirme suçlamasıyla 19 Kasım 2018'deTokyo'da tutuklanmıştı. Fransız hükümeti, Japonya'yı masumiyet karinesine ve Ghosn'un haklarına saygı duymaya çağırmıştı. Ghosn da Nissan şirketinin kendisine tuzak kurduğunu iddia etmişti. Firarın ardından açıklama yapan Fransa Ekonomi Bakan Yardımcısı Agnes Pannier-Runacher kimsenin yasaların üstünde olmadığını ama Fransız vatandaşı olan Ghosn'un Fransız Konsolosluğu'nun desteğini alabileceğini söyledi.Meksikalı Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti. Nissan'ın 20 yıl Üst Yöneticiliği'ni yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu. Ghosn 2005'te Renault'un üst yöneticisi olmuştu.