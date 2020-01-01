Irak’ta göstericiler ABD elçiliğini bastı

BUGÜN NELER OLDU

ABD ile İran arasındaki vekalet savaşının sıçradığı Irak'ta başkent Bağdat sokakları yeni yıla büyük bir krizle girdi. ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Yüksek güvenlikli 'Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestouclar, "Amerika'ya Ölüm" ve "Aşağı, Aşağı ABD" diye slogan attı.Binaya yaklaşır yaklaşmaz ilk olarak elçilik dışındaki kameraları söken göstericiler, elçilik binasına girmeden önce dış duvarı ateşe verdi. Duvarlara kırmızı boyalarla "ABD'ye ölüm" yazıları yazan kalabalık, elçiliğin kapısına da "Direniş tarafından kapatıldı" yazdı. Ardından Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi. Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki elçiliğin kapısını kırdı. Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi. ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. Ancak içeride çok sayıda ABD askerinin olduğu öğrenildi.İlerleyen saatlerde göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. ABD Büyükelçiliğine giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı. Çok sayıda gösterici yaralandı.ABD'NIN Tahran Büyükelçiliği, 10 Şubat 1979'daki İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım'da kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi. Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bıraktı ve 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tuttu.