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Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.1.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 14:29
Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

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Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
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