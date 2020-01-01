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Trump: bedelini ödeyecek

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Trump: İran bedelini ödeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki elçilik baskınını İran'ın organize ettiğini ileri sürdü. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Amerikalı bir müteahhiti öldürdü. Güçlü bir biçimde karşılık verdik. İran şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı yönetiyor. Tamamen sorumlu tutulacaklar" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı pazar gecesi, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırılarda 27 kişi yaşamını yitirmişti. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hava saldırılarının ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söylemişti. İran da ABD saldırılarını "terörizmin açık örneği" olarak nitelendirmişti.
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Trump: İran bedelini ödeyecek
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