ABD tehdit etti Haşdi Şabi çekildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak'taki olaylardan dolayı bölgeye 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir tabur asker sevk etmeye karar verdiklerini açıkladı. Esper, "Başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı üzerine yaklaşık 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvveti'nden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacaklar" dedi. Esper, "Bu sevkıyat, Bağdat'ta şahit olduğumuz gibi ABD personel ve tesislerine yönelik tehdit seviyesinin artmasına yanıt olarak alınan tedbiri bir karardır" dedi. 100 ABD askerinin ise dün elçiliğe vardığı öğrenildi. ABD'nin Kuveyt'teki üsse de en az 4 bin asker göndereceği ileri sürüldü.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının işgal edilme anı görüntüleri ortaya çıktı!

KARŞILIKLI SÖZ DÜELLOSU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili İran'ı tehdit eden Trump'a, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz" cevabını verdi. Trump saldırılarla ilgili İran'ın yaşanan kayıplar karşısında "çok büyük bedel ödeyeceğini" ve bunun "bir uyarı değil tehdit olduğunu" belirtmişti.



PROTESTO İKİNCİ GÜN BİTTİ

Öte yandan Irak'ta İran'a yakın grupların elçilik önündeki gösterileri ikinci gününde de devam etti. Ancak gün içinde Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarının çekilmelerini istedi. Bunun üzerine Hizbullah Tugayları milisleri elçilikten çekildi. ABD, pazar günü Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'na saldırılar düzenleyerek 27 kişiyi öldürmüştü. ABD, Hizbullah Tugayları'nı Irak'taki askeri üsse düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuyor.