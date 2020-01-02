ABD’li Profesöre sözlü şiddet davası!

ABD'de bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki Prof. Dr. Fabrizio Bisetti ve 40 yaşındaki Begüm Güvenç, 11 yıl önce evlendi. Çiftin 3 çocuğu oldu. İddiaya göre, Prof. Bisetti'nin annesi 5 yıl önce intihar edince genç adamın eşine ve çocuklarına karşı tutumu değişti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Geçtiğimiz yıl Prof. Bisetti, iddiaya göre eşine karşı fiziksel şiddette bulundu. 7 gün hapis cezası alan Bisetti'nin, eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verildi. Begüm Bisetti çocuklarıyla birlikte Mart 2018'de Türkiye'ye dönerek boşanma davası açtı. Velayetini istediği 3 çocuk için 2 bin 250 dolar iştirak nafakası istedi.

YOLDA KÜFÜR ETTİ, YARGILANACAK

Çiftin aralarında boşanma davası devam ederken Türkiye'ye sık sık gelip giden Bisetti ile eşi 2 Haziran günü Beyoğlu'nda karşılaştı. Sokakta eşini gören Fabrizo, " Seni s…, s....git, o....." sözlerini söyleyerek, hakaret ve tehditte bulundu. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç kadın, eşinden şikayetçi oldu. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, eşine sözlü şiddet uygulayan öğretim üyesi hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Prof., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.