Dünyada yeni yıl

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle milyonlarca insan yeni yıla "merhaba" dedi. Yeni Zelanda'dan Rusya'ya, Japonya'dan Almanya'ya kadar birçok ülkede düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileri muhteşem görüntüler oluşturdu. Pasifik Okyanusu'ndaki Samoa ve Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.Yılbaşı kutlamalarının en gözde mekânı olan New York Times Meydanı'nda, yüz binlerce kişi soğuk hava şartlarına aldırmadan yeni yıl coşkusunu yaşadı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı meydana aranarak alınan vatandaşlar, değişik pop müzik ve dans gruplarının performanslarını sergilediği etkinliklerde eğlendi. Kutlamaların bu yılki teması "İklim değişikliği" oldu.Başkent Moskova, 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi. Gösteri sonrası vatandaşlar renkli eğlence programlarına katıldı.Kutlamalarda 100 bin polis görev yaptı. Vatandaşlar, günlerdir süren protestolar nedeniyle evlerine araçları veya taksiyle döndü.Sydney'de yeni yıl havai fişek gösterisi ile karşılandı. Ülkede etkili olan orman yangınları nedeniyle havai fişek gösterisinin iptal edilmesi için yüzbinlerce imza toplanmıştı.Ülke yeni yıla Budist tapınaklarında çalan çanlarla girdi. Ülkenin geleneklerine göre, gelecek üç gün boyunca milyonlarca Japon'un yeni yılın şans ve refah getirmesi için tapınak ve ibadet yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.