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Esad okulu vurdu: 8 ölü

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Esad okulu vurdu: 8 ölü
Rusya ve Beşar Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları yeni yıl ile birlikt yine artmaya başyadı. Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 1'i öğretmen 8 sivil yaşamını yitirdi. Rejimin okulu misket bombası ile hedef aldığı açıklardı. Öte yandan rejimin saldırılarından kaçarak su ve çamur altında kalan Sarmada ilçesindeki kampa sığınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, "Çadırımız, sular altında kaldı. Durum çok kötü. Hayırlı, namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi. Rusya'nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.
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Esad okulu vurdu: 8 ölü
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