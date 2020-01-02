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Hayvanat bahçesinde yangın: 30 maymun öldü

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Hayvanat bahçesinde yangın: 30 maymun öldü
Almanya'nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin içinde bulunan maymun barınağında yaşayan 30'dan fazla maymunun tamamı öldü. Hayvanat bahçesinin sosyal medya hasından yapılan duyuruda, "En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan hayvan yok. İnanılmaz bir olay. Gece yarısından kısa bir süre sonra trajedi bizi buldu" denildi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı paylaşımda, maymun barınağının hemen yanındaki goril barınağına ateş sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı. Almanya'nın birinci kanalı WDR, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü. Polis ise dilek feneri ya da dilek balonunun hayvanat bahçesinin o bölümüne düşmüş olabileceğinden şüpheleniyor.
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Hayvanat bahçesinde yangın: 30 maymun öldü
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