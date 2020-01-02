Kazakistan’da yerli otomobil heyecanı

Türk-Kazak İşadamları Derneği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu yerli otomobilin Kazakistan pazarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kazakistan Distribütörlüğü için girişimde bulunacaklarını açıklayan Develioğlu "Önümüzde altı aylık bir hareket planı var. İlk etap ta aracın arazi ve soğuk iklim şartlarını gözlemlemek amacıyla 500 adet siparişini vermeyi planlıyoruz. Bu sipariş için çok heyecanlıyız." dedi.

TÜRKİ CUMHURİYETLERDE 160 MİLYONLUK PAZAR VAR

Develioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Özellikle içinde Rusya'nın da bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliği ve komşu Türki Cumhuriyetlerle beraber 160 milyonluk bir pazarda togg aracının yarattığı heyecan beklentilerin çok üstünde oldu. Bizde en hızlı ve erken şekilde belirlediğimiz iş planında ilerlemeyi ve ülkemizin bu yeni markasını Kazakistan'a ithal ederek otomotiv sanayi hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz. Heyecan uyandıran elektrikli araç siparişlerimiz ve ileriye dönük dönüşüm ve üretim planlaması hakkındaki ilerlemelerimizden kamuoyunu bilgilendireceğimizi burdan tüm Kazak ve Türk halklarına bildiririz.