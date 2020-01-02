Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > O ülke yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi!

O ülke yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi!

Tayland basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:41
O ülke yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi!

Tayland basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Yasağı duyuran Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, Tayland'ın geçen yıla kadar dünyada denize en çok plastik atık döken 6'ncı ülke olduğunu belirterek, "Son 5 aydır yürütülen kampanyalar ve Tayland halkının yardımı sayesinde bu alanda 10'uncu sıraya geriledik." dedi.

Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Varawut, 2021'den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O ülke yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN