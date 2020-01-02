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Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Hem tecavüze uğradı hem de…

Geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta meydana gelen korkunç toplu olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 12 İsrail vatandaşı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir genç kıza edildiği haberi tüm dünyada yankı bulmuştu. Genç kızın 12 İsrailli tarafından tecavüze uğramasının ardından Güney Kıbrıs mahkemesinde akılalmaz bir gelişme yaşandı. Mahkemede yaşanan bu görülmemiş olayın ardından İngiltere’de halk ayağa kalktı. İşte korkunç toplu tecavüz olayına ilişkin son dakika gelişmelerinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 19:46 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 19:49
Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Hem tecavüze uğradı hem de…

2019 yılı Temmuz ayından Güney Kıbrıs'ta meydana gelen kan donduran toplu olayından son dakika detayları gelmeye devam ediyor. 12 İsrail vatandaşı erkek tarafından 2019 yılı Temmuz ayında Güney Kıbrıs'ta 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir genç kıza edilmesi olayına ilişkin duruşması yapılan Güney Kıbrıs mahkemesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Duyanlara pes dedirten gelişme tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, İngiltere'de skandal olaya karşı halk ayağa kalktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Hem tecavüze uğradı hem de…
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