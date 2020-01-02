Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Tayland’da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı

Tayland’da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı

Tayland’da yeni yıl kutlamalarında meydana gelen trafik kazalarında 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.1.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 13:37
Tayland’da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), Tayland'da yeni yıl kutlamaları kapsamında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 3 bin 76 trafik kazasının meydana geldiği kazaların yüzde 39'unun ise alkol alan sürücülerin trafiğe çıkması sonucu oluştuğu aktarıldı. Yüzde 28'lik kısmının ise aşırı hız sonucu kaza yaptığı öğrenildi. Yılbaşı gecesi meydana gelen trafik kazaların yüzde 79'unu ise motosiklet sürücüleri oluşturuyor.

Tayland'ın Songkhla şehrinde ise 100 kişinin yaralandığı açıklanarak en yüksek yaralanma oranının bu şehirde olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayland’da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN