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'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

’da aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Shen Yiming’in de bulunduğu askeri helikopter düştü. Yerel medya, helikopterde 13 kişinin bulunduğunu, sadece 5’inin kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Yiming’in de yer aldığı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.1.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 09:58
Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

Skorsky UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Tayvan'ın New Taipei kentinin güneyindeki Wulai dağlık bölgesinde düştü. Tayvan merkezli gazete Liberty Times, helikopterde 13 kişinin bulunduğu, bunlardan 5'inin kurtarıldığını, 8'inin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Habere göre, Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanı Xiong Houji düzenlediği basın toplantısında Genelkurmay Başkanı Shen Yiming'in kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askeri helikopterde çok sayıda üst düzey askeri yetkili de bulunuyordu.

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Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü
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