Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

Skorsky UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Tayvan'ın New Taipei kentinin güneyindeki Wulai dağlık bölgesinde düştü. Tayvan merkezli gazete Liberty Times, helikopterde 13 kişinin bulunduğu, bunlardan 5'inin kurtarıldığını, 8'inin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Habere göre, Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanı Xiong Houji düzenlediği basın toplantısında Genelkurmay Başkanı Shen Yiming'in kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.



Askeri helikopterde çok sayıda üst düzey askeri yetkili de bulunuyordu.