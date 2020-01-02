Türk bayrağı rozetini görünce para almadı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin New York kentinde yaşayan Bangladeş kökenli ABD'li Süleyman Ali, yakasında taşıdığı Türk bayrağı rozetini gören taksi şoförünün, "Erdoğan benim ailemi kurtardı" diyerek kendisinden para almadığını söyledi. da Türk bayrağı rozetini taşıdığımı hatırladım, onu görüp benim ödemeyi iptal etmiş. Bu tip hikâyeleri insanlardan duyuyordum ama kendi başıma gelene kadar pek inanmıyordum" dedi. Ali, sözlerine şöyle devam etti: "Suriyeli Kürt olduğunu, savaş başlayınca ailesiyle Türkiye'ye sığındığını anlattı. Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirterek Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Son sözü beni derinden etkiledi. Bana, 'Erdoğan birçok sıkıntı ile mücadele ediyor olabilir ama Müslüman ümmet ve dünyanın geri kalanı onunla emin ellerde' dedi." Gazze'ye giden yardım gemisi sonrası Erdoğan'ın dik duruşu ile Türkiye'ye bakış açısının değiştiğini söyleyen Ali, internetten aldığı Türk bayrağı rozetini gururla taşıdığını da belirtti.