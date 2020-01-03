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Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek

Ordu Sözcüsü , Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 11:04
Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek

Sözcü Şerif, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, "Devrim Muhafızları Ordusu ve direniş cephesi bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçecek." dedi.

Şerif, "Amerikalılar ve siyonistlerin anlık sevinçlerinin mateme dönüşmesi uzun sürmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulunan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "saldırının intikamını alacaklarını" belirtmişti.

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Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
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