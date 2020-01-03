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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD ve İran arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan gerginlik hakkında yapılan açıklamada "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 17:05
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPTI:

"(ABD-İran gerilimi) Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama!
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