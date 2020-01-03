‘EastMed anlaşması yeni bir beyhude adım’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) arasında dün imzalanan EastMed doğalgaz boru hattı projesinin bölgede Türkiye ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneği olduğunu söyledi. Aksoy, yaptığı açıklada şunları kaydetti: "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa'daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye'dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. " KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, yaptığı açıklamada "Coğrafi gerçekler Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir" dedi.