Haberler Dünya Haberleri Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

AA Dünya Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:34