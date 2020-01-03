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Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:34
Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Meclisin yarın olağanüstü oturumla toplanacağını bildirdi.

Açıklamasında Kaabi, "ABD'nin Irak'taki pervasızlığına dur demenin vakti geldi. Yarınki oturumda ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili önemli kararlar alınacak." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor
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