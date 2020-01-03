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'taki petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşları, ülkeyi terk ediyor

Petrol Bakanlığı, ABD'nin çağrısı üzerine petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk ettiğini, diğer personelin ise görevini sürdürdüğünü duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 15:30
Irak'taki petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşları, ülkeyi terk ediyor

Bakanlık, yazılı açıklamasında, ABD vatandaşlarının ülkelerinin çağrısı üzerine petrol sahalarından çıkmaya başladığını ancak bunun kuyulardaki petrol üretimi ve ihracatını etkilemediğini bildirdi.

Ayrıca, yerel basında yer alan ve ülkenin güneyindeki petrol kuyularında çalışan tüm yabancı personelin Irak'ı terk ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmelerini istemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Irak'taki petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşları, ülkeyi terk ediyor
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