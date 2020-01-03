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Son dakika haberi: 'dan 'nin öldürülmesi hakkında peş peşe açıklamalar! "Kasım Süleymani'nin intikamı..."

'nin saldırısından sonra 'dan peş peşe son dakika açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general 'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.' ifadesini kullandı. Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi. İşte, son dakika açıklamasının detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 08:45
Son dakika haberi: İran'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında peş peşe açıklamalar! Kasım Süleymani'nin intikamı...

Son dakika haberi... Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR"

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi

"ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: İran'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında peş peşe açıklamalar! "Kasım Süleymani'nin intikamı..."
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