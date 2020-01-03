İranlı General Kasım Süleymani öldürüldü! Kasım Süleymani kimdir?

1998'de Kudüs Gücü'nün komutanı olan Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ve yine örgütün bir diğer üyesi Muhammet Rıza Cabiri'nin , gece saatlerinde gelen son dakika haberine göre, öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Bu iddia İran lideri Ali Hamaney tarafından doğrulandı. Konuyla ilgili İran'dan zehir zemberek açıklamalar gelirken, İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

PENTAGON'DA DOĞRULADI!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak medyasında yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı. Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Peki, Kasım Süleymani kimdir? İşte yanıtı…

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Afganistan ve Irak operasyonlarını takiben İran'da adını en sık duyuran kişilerden biri Kasım Süleymani olmuştu. Öyle ki onun adı muhafazakâr kanatta zaman zaman 2021 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için dahi geçiyordu.