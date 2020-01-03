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Kasım Süleymani'nin ölümü nedeniyle canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Gündeme bomba gibi düşen Kasım Süleymani'nin ölümünün yankıları sürüyor. İran Devrim Muhafızlarının Komutanı ve Hamaney'in Ortadoğu'daki en önemli ismi Kasım Süleymani, ABD'nin saldırısıyla öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından İran Devlet Televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklama sırasında göz yaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 14:08
Kasım Süleymani'nin ölümü nedeniyle canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'a düzenlenen füze saldırısında İran'ın önemli isimleri ölmüştü.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü açıklandı. Süleymani, inşaat işçiliğinden generalliğe yükselmişti ve İran'ın en önemli komutanlardan biri olarak kabul ediliyordu.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Katyuşa füzelerinin kullandıldığı saldırıda Süleymani ile birlikte, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

İran ruhani lideri Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti.

SEVİNÇLERİNİN MATEME DÖNÜŞECEĞİNİ SÖYLEDİ

İran'da bir tv programına konuk olan İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ABD ile İsrail'in sevincinin mateme dönüşeceğini söyledi. Sözlerine daha fazla devam edemeyen Şerif, canlı yayında kameralar önünde hıçkıra hıçkıra ağladı. O anlar ise canlı yayında ekranlara saniye saniye yansıdı.

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