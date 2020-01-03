KKTC’den Eastmed projesine tepki

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) arasında dün imzalanacağı açıklanan Eastmed projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Atina'da Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanacağı duyurulan Eastmed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur" diyen Akıncı, konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı GKRY'nin tek başına AB'ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını belirtti. Politik atmosferin atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğine ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğuna dikkati çeken Akıncı, "Coğrafi gerçekler ise Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.