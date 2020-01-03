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Nissan'ın eski 'sunun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlardan 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski 'su 'un 'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 21:42
Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlardan 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlardan 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
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