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Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlardan 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanlardan 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 3.1.2020 21:35Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 21:42
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.