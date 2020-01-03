O spiker evinde ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Libya'daki darbeci general Halife Hafter'in sözcüsü Ahmet el-Mismari'yi canlı yayında rezil eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan destekli Al-Hadath/Al Arabiya televizyonlarının sunucusu Najwa Kassem'in (51) Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Kassem Türkiye'nin gündemine, Hafter'in sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gelmişti. Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" sorusunu yönelten sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Mismari'nin yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor?" demişti.