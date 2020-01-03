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'da akılalmaz bir olay yaşandı... Kaldırımda yürüyen kadının kafasına yanan adam düştü

’da kucağında kedisiyle kaldırımda yürüyen bir kadının üstüne yanan adam düştü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 19:18
Rusya'da akılalmaz bir olay yaşandı... Kaldırımda yürüyen kadının kafasına yanan adam düştü

Olay, St. Petersburg şehrinde dün meydana geldi. Borovoya caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında tamir yapan adam henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler içerisindeki adam binanın çatısından, o sırada kaldırımda kucağında kedisiyle yürümekte olan bir kadının üstüne düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine acil durum ekipleri gönderildi.

Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü

Yetkililer, adamın hayatını kaybettiğini, 52 yaşındaki kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, kedinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden adamın kimliği henüz belirlenemezken, yangının nedeni araştırılıyor.

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Rusya'da akılalmaz bir olay yaşandı... Kaldırımda yürüyen kadının kafasına yanan adam düştü
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