Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Tecavüze uğradı ardından bir de...

2019 yılı Temmuz ayından Güney Kıbrıs'ta meydana gelen kan donduran toplu tecavüz olayından son dakika detayları gelmeye devam ediyor. 12 İsrail vatandaşı erkek tarafından 2019 yılı Temmuz ayında Güney Kıbrıs'ta 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir genç kıza toplu tecavüz edilmesi olayına ilişkin duruşması yapılan Güney Kıbrıs mahkemesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Duyanlara pes dedirten gelişme tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, İngiltere'de skandal olaya karşı halk ayağa kalktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…