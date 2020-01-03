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Süleymani’nin cesedini tanımak için DNA testi yapılacak

uçakları tarafından Bağdat'a düzenlenen saldırıda ölen ve aralarında Kudüs Gücü Komutanı ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat’taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:50
Süleymani’nin cesedini tanımak için DNA testi yapılacak

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Süleymani ile Mühendis'i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Cesetlerin DNA testi için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

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Süleymani’nin cesedini tanımak için DNA testi yapılacak
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