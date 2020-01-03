Trump-Hamaney atışması

ABD ile İran arasında 2019'un son günleri başlayan ve yeni yılın ilk gününde zirveye çıkan gerginlikte sahadaki tansiyon düştü. Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki eylemler önceki günden itibaren sonlandırıldı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile İran Dini lideri Ayetullah Hamaney, sosyal medya ağı Twitter üzerinden atıştı. Trump, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz" mesajıyla birlikte Irak'taki elçilik baskınından İran'ı sorumlu tuttu.Bunun üzerine Hamaney'in açıklamalarının yayınlandığı Twitter hesabından Trump'ın mesajı alıntılandı. Hamaney de mesajında "Bu adam Bağdat'ta yaşanan hadiselerden İran'ı sorumlu tuttuklarına ve İran'a karşılık vereceklerine dair tweet attı. Birincisi: Hiçbir şey yapamazsınız. İkincisi: Mantıklı olsaydınız -ki öyle değilsiniz- Irak ve Afganistan'da işlediğiniz suçların halkların sizden nefret etmesine neden olduğunu anlardınız" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ise, ülkeyi savaşa doğru götürmediklerini ancak savaştan da korkmadıklarını söyledi. İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti.

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