Trump'tan Süleymani saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Savaş başlatmak için...

ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kameralar önündeki ilk açıklamasını tatilini geçirdiği Florida'da yaptı. Süleymani'nin DMO çatısı altında uzun yıllar boyunca bölgede birçok Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Trump, İranlı komutanın birçok yeni saldırı planı yaptığını ve bunu durdurmak için söz konusu saldırıyı icra ettiklerini söyledi. Irak'taki ABD Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırıyı anımsatan Trump, "Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz." dedi.