Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump'tan Süleymani saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Savaş başlatmak için...

Trump'tan Süleymani saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Savaş başlatmak için...

Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişin akşam üzeri son dakika haberi geldi. Başkanı , İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı. İşte dünyanın konuştuğu olaya ilişkin yapılan son dakika açıklaması...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.1.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 00:20
Trump'tan Süleymani saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Savaş başlatmak için...

Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kameralar önündeki ilk açıklamasını tatilini geçirdiği Florida'da yaptı. Süleymani'nin DMO çatısı altında uzun yıllar boyunca bölgede birçok Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Trump, İranlı komutanın birçok yeni saldırı planı yaptığını ve bunu durdurmak için söz konusu saldırıyı icra ettiklerini söyledi. Irak'taki ABD Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırıyı anımsatan Trump, "Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz." dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan Süleymani saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Savaş başlatmak için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN