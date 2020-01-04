ABD’de 2019’un cinayet bilançosu 38 bin ölü

ABD'de silah karşıtı bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, 2019'da ateşli silah kullanımı sonucu 38 bin 730 kişi hayatını kaybetti. Silahlı Şiddet Arşivi (Gun Violence Archive-GVA) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan rapora göre, hayatını kaybedenlerin 14 bin 970'i cinayet, cinayete teşebbüs, kasten yaralama ve savunma amaçlı silah kullanımı yüzünden hayatını kaybetti. GVA'ya göre bu veri, 2018'de 14 bin 789 olarak kayıtlara geçmişti. Toplam 38 bin 730 kişinin 23 bin 760'ının geçen yıl intihar ederek hayatını sonlandırdığı belirtildi.Yıl sonunda paylaşılan raporda, 11 yaş altı 207 çocuk hayatını kaybetti, 473 çocuk ise yaralandı. Ateşli silahlarla hayatını kaybeden 12-17 yaş arası çocukların sayısı 762 olurken, aynı yaş aralığında yaralananların sayısı 2 bin 253 oldu.En az 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırılar için 'toplu katliam' ifadesinin kullanıldığı raporda, 2019'da toplam 409 toplu katliam yapıldığı ifade edildi. Ateşli silahlarla ölümlerin yaklaşık yüzde 2'si, toplu katliam olarak nitelendirildi. Aile içi anlaşmazlıklar, çete kavgaları ve soygunlar da ateşli silah kullanımı sonucu meydana gelen ölümlerde ciddi oranda pay sahibi oldu.Öte yandan 327 milyon nüfusa sahip ABD'de, vatandaşların elinde 200-350 milyon arasında ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor. ABD, dünyada silahın en kolay elde edilebildiği ülke olarak biliniyor. ABD'de 2020'nin ilk günü ise ülke genelinde 177 kişi öldü.

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