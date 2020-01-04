Almanya’da terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Gökmen Ç'nin Almanya'da tutuklandığı bildirildi. Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, 27 Kasım 2019'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Gökmen Ç'nin, Frankfurt Havalimanı'ndaki tren garında Federal Polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Gökmen Ç'nin PKK üyesi olmakla suçlandığı ifade edildi. Açıklamada, Gökmen Ç'nin sözde bölge sorumlusu olarak örgütün faaliyetlerinin yanında eleman ve propaganda koordinasyonu üstlendiği ve örgüt üyelerine talimatlar verdiği de belirtildi.