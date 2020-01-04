Hamaney’in sağ kolu öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta helikopterlerle düzenlenen roketli saldırıyla öldürüldü. Bağdat Havaalanı önünde düzenlenen saldırıda Süleymani ile birlikte Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin komutan yardımcılarından Ebu Mehdi El Mühendis, protokol müdürü Muhammed Rıza, Tuğgeneral Hüseyinpur Caferi, Albay Şehrud Muzafferiniya, Binbaşı Hadi Tarimi ve Yüzbaşı Vahid Zemaniyan'da aralarında olduğu 10 kişi öldü.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre El Mühendis'in Bağdat Havaalanı'na Kasım Süleymani'yi karşılamak için geldiği ve saldırının Süleymani'yi taşıyan konvoyun hareketinden hemen sonra gerçekleştiğini bildirdi. Haşdi Şabi güçleri, Süleymani'nin havaalanında karşılanacağı istihbaratının ABD'lileri Irak'ın içinden bazı gruplar tarafından sızdırıldığını iddia etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır. Süleymani, ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı ve yeni saldırıları planlıyordu" açıklamasıyla 'savunma' vurgusu yaptı.ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön adım olduğunu belirterek, "Artık oyun değişti, gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı. Bu arada ABD medyası, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker daha sevk edildiğini öne sürdü. Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, sevinç gösterisi yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu kutlamalara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyor" dedi.ABD'NİN öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın; Afganistan'dan Suriye'ye, Irak'tan Lübnan'a bölgedeki politikalarını belirleyen ve gizli operasyonlarını yürüten ismi olarak biliniyordu. Bu yüzden kendisine 'gölge komutan' lakabı takılmıştı. 1957'de İran'ın Afganistan sınırındaki bir dağ köyünde dünyaya gelen ve çocukluğunu çiftçi olan babasının borçlarını ödemek için inşaatlarda çalışarak geçiren Süleymani, ilkokulu bitirdiği yıl köyünü terk ederek Devrim Muhafızları'na katıldı. 20 yaşındayken teğmen rütbesiyle katıldığı İran-Irak savaşındaki başarılarıyla dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadelede Şii milisleri organize eden Süleymani, doğrudan doğruya devletin en üst otoritesi Hamaney'e bağlıydı. Hamaney, sağ kolu Süleymani için "yaşayan şehit" diyordu. Süleymani için bugün Bağdat'ta tören düzenlenecek. Yarın da İran'ınKirman kentinde defnedilecek.İRAN dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin yardımcılığını yapan Tuğgeneral İsmail Kani'yi Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak atadığını açıkladı.TÜRK Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki istikrarsızlığı artıracağı aşikar. Tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, barış ve istikrarı tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" denildi. Bakanlık, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda da uyardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir" açıklamasını yaptı.Gerginliğin tırmandırılması her koşulda engellenmeli. Bu durum terör gruplarına fayda sağlar.Yunanistan ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Başbakan Benjamin Netanyahu, "Trump hızlı, kararlı ve güçlü şekilde hareket ettiği için takdiri hak ediyor. Tıpkı İsrail gibi ABD'nin de kendisini savunma hakkı var" dedi.Ortadoğu'nun istikrarı korunmalı.Süleymani'nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım.Başbakan Adil Abdulmehdi, "Bu saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir" açıklamasını yaptı.Durumun daha da kötüleşmemesi için sağduyu çağrısında bulundu.

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