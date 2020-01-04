İdlib’den Türkiye sınırına 44 bin sivil daha göç etti

BUGÜN NELER OLDU

İdlib'de Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son dört günde 44 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 328 bini geçti. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, son dört gün içinde 44 bin sivilin yerinden edildiğini söyledi. Hallaj, geçen yılın kasım ayı başından bu yana özellikle rejim ve Rusya'nın saldırılarından Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 328 bin 418'e bine ulaştığını ifade etti. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Rusya'nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Suriyeli aktivistler ise kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren sivillere dikkati çekmek için İdlib'de çocuklarla futbol oynadı.