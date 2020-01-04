Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı general ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile diğer 8 kişi için 3 günlük yas ilan etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.1.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 21:35
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi, şehitler için bugünden itibaren üç günlük yas ilan etti." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN