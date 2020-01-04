İran cephesinde intikam sesleri

İRANcephesinde Süleymani'nin ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası intikam sesleri yükseldi.Suçluları ciddi bir intikam bekliyor. İran'da 3 günlük yas ilan edilmiştir.İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır.ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.Suçlular, uygun bir zaman ve mekanda komutan Süleymani'nin kanının sert intikamıyla karşılaşacak.DEAŞ'a karşı zaferin kahramanlarına yapılan kaba saldırı Irak'ın egemenliğinin ihlalidir.Irak'ta ulusal direnişin sorumlusu olarak Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı ile emrimizdeki tüm ulusal grupları Irak'ı korumak için hazır olmaya çağırıyorum. (Sadr bu açıklamalarından kısa bir süre sonra yayımladığı yazılı mesajında 2008'de bizzat kendisi tarafından lağvedilen Mehdi Ordusu'nun tekrar aktif ettiğini duyurdu).Suikastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak.Süleymani'nin Amerikalı katillerine karşı kısas uygulamak bizler için görevdir.İRAN'DA bir TV kanalının canlı yayınında gözyaşı döken İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif 'ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek" dedi.

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