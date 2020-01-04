İran cephesinde intikam sesleri

İRAN
cephesinde Süleymani'nin ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası intikam sesleri yükseldi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney:
Suçluları ciddi bir intikam bekliyor. İran'da 3 günlük yas ilan edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:
İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:
ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi:
Suçlular, uygun bir zaman ve mekanda komutan Süleymani'nin kanının sert intikamıyla karşılaşacak.
Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali es-Sistani:
DEAŞ'a karşı zaferin kahramanlarına yapılan kaba saldırı Irak'ın egemenliğinin ihlalidir.
MEHDİ ORDUSU AKTİF HALE GETİRİLDİ
Irak'taki Şii Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr:
Irak'ta ulusal direnişin sorumlusu olarak Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı ile emrimizdeki tüm ulusal grupları Irak'ı korumak için hazır olmaya çağırıyorum. (Sadr bu açıklamalarından kısa bir süre sonra yayımladığı yazılı mesajında 2008'de bizzat kendisi tarafından lağvedilen Mehdi Ordusu'nun tekrar aktif ettiğini duyurdu).
Haşdi Şabi'ye bağlı Asayib Ehlilhak örgütü lideri Kays el-Hazali:
Suikastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah:
Süleymani'nin Amerikalı katillerine karşı kısas uygulamak bizler için görevdir.
ORDU SÖZCÜSÜ CANLI YAYINDA AĞLADI
İRAN'DA bir TV kanalının canlı yayınında gözyaşı döken İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif 'ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek" dedi.