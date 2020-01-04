Kongre’den neden izin almadın?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldüğü hava saldırısının talimatını veren ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonrası Twitter'dan ABD bayrağı görselini paylaştı. Trump, "İran hiçbir zaman doğru bir şekilde kabul edemeyecek olsa da Süleymani'den ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Daha önce öldürülmeliydi. İran hiç savaş kazanamadı ama hiç müzakere de kaybetmedi" ifadesini kullandı. İran rejiminin bölgede istikrarsızlığın kaynağı olduğunu belirten Trump, "Ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde değiliz. Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" dedi. Buna karşın Trump'a "Kongre'ye neden danışılmadı?" diye soran senatörlerin tepkilerini ise şöyle:Kongrenin izni olmadan İran'ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenlemek bölgesel savaşı tetiklemez mi? Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancı. Ancak bu akşam gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı.Trump'ın acilen Kongre ve Amerikan halkına açıklamada bulunması gerek. Askeri güç kullanımına ilişkin mevcut yetkiler olası yeni bir savaşın başlamasını kapsamamakta. Bu hamle, en büyük çatışmaya sebebiyet verebilir.Kongre'den izin alınmadan Amerikan halkı yeni savaşın eşiğine getirildi. İran ile yasa dışı savaşın başlatılması yasayla engellenmeli.Trump, İran konusunda sürekli provokatif eylemde. Tutarlı bir strateji yerine ihtiyatsız provokasyon seçiliyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise "Elinde Amerikan kanı olan İran rejimine sesleniyorum. Daha fazlasını isterseniz, alacaksınız" diyerek, Trump'a destek verdi.

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