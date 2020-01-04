Rus ve Türk askerleri elektrik santralini onardı

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Rusya merkezli Sputnik ajansının haberine göre Rusya askerleri Türk askerlerinin de katılımıyla Suriye'nin Haseke vilayetindeki Mabruk elektrik santralinin restorasyonuna yardım etti. Söz konusu santral, vilayetteki yerleşim birimlerinin yarısına ve tüm işletmelere elektrik sağlıyor. Gazetecilere konuşan Mabruk santralinin teknik personellerinden Hasan Süleyman Saat, "Yedi yıldır santral korkunç durumdaydı, bakımı yapılmıyordu. Saldırılar sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak Rus askerleri sayesinde restore edilebilirdi. Bu santral bölge açısından önem taşıyor. Haseke'nin enerji ihtiyacının yarısını sağlıyor. 125 megawatt gücünde" dedi.