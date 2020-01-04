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Son dakika: Çekya’da camiye

Çekya’nın Brno kentindeki camiye kimliği belirsiz kişilerce ırkçı ifadeler yazıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.1.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 18:27
Son dakika: Çekya’da camiye ırkçı saldırı

Brno polisinden yapılan açıklamada, şehirdeki tek cami olan Brno Camisi'nin duvarına bölgedeki Müslümanları öldürmekle tehdit eden bir yazı yazıldığını belirtildi. Açıklamada, saldırganların bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Caminin duvarına "Çekya'da İslam'ı yaymaya devam ederseniz hepinizi öldüreceğiz." yazıldığı öğrenildi.

Öte yandan Çekya Müslüman Toplumu Birliği Başkanı Münib Hasan Er Ravi, Çek Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ölüm tehdidini ciddiye aldıklarını ve detaylı bir şekilde araştırılmasını istediklerini söyledi.

Ülkenin Brno kentinde 1998'de kurulan cami daha önce çok sayıda ırkçı saldırıya maruz kalmış, 2016'da girişine domuz kafası konulmuş ve aynı yıl cami önünde İslam karşıtı gösteri düzenlemişti.

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Son dakika: Çekya’da camiye ırkçı saldırı
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