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ABD güçlerini çıkarmak isteyen Meclisi henüz toplanamadı

Meclisinin, ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.1.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 15:31
ABD güçlerini çıkarmak isteyen Irak Meclisi henüz toplanamadı

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için saat 13.00'te toplanacaktı. Şii milletvekillerinin tamamına yakını gelirken, Sünni ve Kürt vekiller ise henüz Meclise gelmedi.

Sünni Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şii grup başkanlarıyla toplandı.

329 sandalyeli Irak Meclisinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkede bulunan ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

- HİZBULLAH, VEKİLLERİ TEHDİT ETTİ

İran'a yakın Şii gruplarının söz konusu kararın alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edilirken, Irak Hizbullah'ı Siyasi Bürosu, vekillere cep telefonlarına gönderilen mesajla "kararı oylamamaları halinde sonlarının iyi olmayacağı" tehdidinde bulundu.

- Şİİ MİLİS LİDERDEN MECLİSE ÇAĞRI

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

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ABD güçlerini çıkarmak isteyen Irak Meclisi henüz toplanamadı
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